غدر الصحاب ..وثق بهم فقتلوه والقوا جثته بترعة فى اسيوط

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نجحت وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفتح ،بوجود سيارة متروكة بمدخل إحدى القرى ، وبالفحص تبين أنها ملك أحد الأشخاص، وغير مُبلغ بسرقتها، وبالإتصال تليفونياً بمالك السيارة تبين غلق هاتفه وتم التحفظ على السيارة ، وبسؤال زوجته قررت أن زوجها خرج من المنزل متوجهاً لمحافظة القاهرة لإنهاء بعض الأعمال الخاصة به ،وأضافت أنها كانت على تواصل معه إلا أنها فوجئت بغلق هاتفه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط ، أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة أسيوط ، حيث إتفق المتغيب مع إثنين من المتهمين على خفرة عمارة سكنية خاصته نظراً لوجود خلافات بينه وشركائه عليها، وطلب منهما معاونته فى أخذ توقيع أحد شركائه على بعض الأوراق لضمان حقه

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم فرد محلى، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بإستدراج المجنى عليه بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط بزعم إحضار شريكه لأخذ توقيعه على تلك الأوراق ، وإتفاقهم على إبتزازه مادياً وإكراهه بالتوقيع على إيصالات أمانة ، ولدى رفض المجنى عليه التوقيع، تعدى إثنين من المتهمين عليه حتى فارق الحياة، وقاما بتوثيق قدميه ثم ألقوا الجثة بإحدى الترع، وقام الثالث بإيقاف السيارة بمكان العثور ، كما أرشدوا عن مكان الجثة والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.