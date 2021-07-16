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«مهندسين الإسكندرية»: تنشئ أكبر محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية بأسوان

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«مهندسين الإسكندرية»: مصر تنشئ أكبر محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية بأسوان «مهندسين الإسكندرية»: تنشئ أكبر محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية بأسوان

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قال الدكتور حسـن لطفى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالاسكندرية، إن موقع الجغرافى المتميز في قلب الحزام الشمسى العالمى جعل مصر من أغنى دول العالم في الطاقة الشمسية، وقد قامت وزارة الكهرباء والطاقة بإجراء العديد من الدراسات لتحديد خصائص الإشعاع في مصر أسفرت عن تحديث البيانات وإضافة بعض المحطات الجديدة وتزويدها بمعدات قياس متطوره نتج عنها إعداد أطلس للطاقة الشمسية في مصر وتحديد عدد ساعات سطوع الشمس.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بالندوة التي نظمتها النقابة بعنوان: «آفاق الطاقة الشمسية في مصر.. طموحات وتحديات»، حاضرها الدكتور معتز سليمان- أستاذ علوم المواد بمعهد الدراسات العليا والبحوث بحامعة الإسكندرية.

وأشار «لطفى» إلى أن مصر أنشأت اول مشروع لإنتاج الكهرباء بإستخدام الخلايا الشمسية في الزعفرانة بمحافظة السويس بتكلف ٣٨ مليون يورو مما يشجع المزيد من الإستثمارات في مجال الطاقة الشمسية، كما يجري بناء أكبر محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مجمع بنبان شمال أسوان بصعيد مصر يضم ٣٢ محطة بقدرة إنتاج ١٤٦٥ ميجاوات بما يعادل ٩٠٪ من إنتاج السد العالى من الكهرباء.

بالإضافة إلى مشروع توليد الطاقة الكهربائية بمدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية بالتعاون مع ١١ دولة أوروبية، وأنهى كلمته بمقولة الدكتور هانى النقراشى خبير الطاقة العالمى أن المستقبل سيشهد طلب أوروبا من مصر أن تمدها بالكهرباء النظيفة.

بينما أكد الدكتور معتز سليمان، أستاذ علوم المواد بمعهد الدراسات العليا والبحوث بحامعة الإسكندرية، على أهمية موارد الطاقة حيث يتم استخدامها في العديد من الاستخدامات مثل تحويلها للصناعات الدوائية والغذائية وغيرها.

وأضاف أن الطاقة ثروة يعتمد حسابها على معدلات إنتاج الطاقة ومعدل الزيادة السكانية ومعدل التنمية، موضحا أنه لا بد من استهلاك المجتمعات لطاقة اقل مع تحقيق إنتاجية أكبر.

كما أكد في كلمته أن إنتاج الطاقة في مصر أصبح متقدما وهناك وفرة كبيرة في إنتاج الكهرباء مقارنة بالسنوات الماضية مشيرا إلى أن مصر ستكون مصدرا لتصدير الطاقة للدول المجاوره بسبب وفرة الكهرباء.

المصرى اليوم

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