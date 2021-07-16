إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ مارس

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، عن تسجيل أكثر من 850 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة منذ 22 مارس الماضي

وأظهرت أرقام وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 855 حالة جديدة، الخميس، وجاء ذلك بعد أن تجاوزت الإصابات اليومية 750 حالة في كل يوم من الأيام الثلاثة السابقة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بكورونا في إسرائيل منذ بدء الوباء 849654 حالة، أما الحالات النشطة فبلغ عددها 5817 حالة بسبب انتشار متحور «دلتا» شديد العدوى، أما إجمالي حالات الوفاة منذ بداية الوباء فهو 6443.

وقالت الوزارة إن 61.73% من السكان تلقوا جرعة لقاح واحدة على الأقل، وتم تطعيم 56.12% بشكل كامل.