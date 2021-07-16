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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من ضبط 120 طربة حشيش بحوزة شخصين بالبحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وبمشاركة مديرية أمن البحيرة، تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جراما ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة بمدينة إيتاى البارود بالبحيرة، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 840٫000 ثمانمائة وأربعون ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.