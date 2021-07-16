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تصل للحبس.. عقوبة حرمان الورثة من نصيبهم الشرعي في الميراث

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تصل للحبس.. عقوبة حرمان الورثة من نصيبهم الشرعي في الميراث تصل للحبس.. عقوبة حرمان الورثة من نصيبهم الشرعي في الميراث

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تناول القانون رقم (219) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943، بشأن المواريث، والذي وافق عليه مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية، الامتناع عن تسليم الورثة نصيبهم الشرعي في الميراث.

فنصت المادة الأولى منه على أن يضاف إلى القانون رقم (77) لسنة 1943، بشأن المواريث باب تاسع بعنوان (العقوبات)، يتضمن مادة جديدة برقم (49)، حددت العقوبات التي تطبق على كل من يمتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

وأكدت المادة 49 أنه: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة».

وأضافت: «ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال».

وتابعت: «ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة».

المصرى اليوم

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