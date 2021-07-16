المتهم شق بطن الضحية واصاب إبنه بسبب ارتفاع صوت الكاسيت..جريمة قتل بشعة

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قام شاب فى البساتين بقتل تاجر رخام واصابة نجله ،تبين من التحريات ان مشادة كلامية بينهم بسبب ارتفاع صوت الكاسيت ،ما دفع المتهم لارتكاب الواقعة تم نقل المصاب للمستشفى والجثة للمشرحة وتم ضبط القاتل .

تلقى قسم البساتين، إشارة من شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة عزبة خير الله، وبالانتقال تبين مقتل "ي. ف"، 60 سنة، تاجر رخام، وإصابة نجله "إ"، 27 سنة، وحالته حرجه، علي سائق توك توك ،كشفت التحريات ان المتهم استخدام سلاح أبيض "مطواة، فى الواقعة بسبب قيام المتهم بتشغيل كاسيت التوك توك بصوت مرتفع أسفل منزل الضحية فخرج نجله لمعاتبته فتعدى عليه وتدخل والده لمساندته ف شق المتهم بطنه.

بمناقشة المتهم اعترف بقيامه بشق بطن تاجر الرخام وقتله واصابة نجله بسبب تركه صوت الكاست الخاص بالتوك توك عاليا وعندما عاتبه المجنى عليهما نفذ الواقعة .

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https://www.almasryalyoum.com/editor/details/558?page=3&type=3