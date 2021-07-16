بينهم أحمد عز وسما المصرى ورامى صبرى ..حصاد الاسبوع من قضايا المشاهير

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شهدت محاكم الجنايات والجنح، الأسبوع الماضي ،عدد من القضايا التي شغلت الرأى، والخاصة بالفنانين والمشاهير والبعض منها صدر فيها أحكام والبعض الأخرى تم تأجيلها للدور المقبل .

سما المصري - صورة أرشيفية

في المحكمة الاقتصادية قضت بتغريم سامية أحمد عطية عبدالرحمن، والشهيرة بـ«سما المصري»، 100 ألف جنيه في اتهامها بسب وقذف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق.

كانت النيابة قد أحالت «المصري» إلى المحكمة الاقتصادية في القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي.

كما قضت محكمة استئناف عالي الأسرة بتأييد الحكم الصادر من محكمة أسرة مدينة نصر بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ«توأم زينة» عن العامين الدراسيين 2018- 2019، و2019- 2020.

كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى ضد الفنان أحمد عز تطالب فيها بمصروفات دراسية منه، وقدم معتز الذكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر «عز» في فيلم الممر وابوعمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها

سما المصري - صورة أرشيفية

كما أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، محاكمة المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت محمد محمد قمر، في اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب،لجلسة ٦ سبتمبر لتقديم ما يفيد التصالح .

كما شهد الأسبوع الماضي واقعة وفاة كريم شقيق الفنان رامى صبرى في مياه ترعة المريوطية،وأمرت نيابة البدرشين في الجيزة، بحبس صاحب مصحة الإدمان، ومدير المصحة ومالك العقار، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة بإشراف المستشار يحيى الزراع، المحامى العام الأول، للمتهمين الـ3 ارتكاب جريمتى: إدارة منشأة طبية بدون تصريح، وتعريض حياة المرضى للخطر.

وكشفت مصادر قضائية أن نزلاء المصحة لاذوا بالفرار، ويُقدر عددهم بنحو 70 شخصًا.

وأظهرت التحقيقات أن المصحة وهى مبنى وسط أراضٍ زراعية مكون من طابق أرضي يعلوه طابقين، مكان غير مؤهل لعلاج مرضى الإدمان، والقائمين عليها من غير المتخصصين، ولم يحصلوا على التصاريح اللازمة لإدارة المصحة لعلاج المدمنين من الجهات المختصة وعلى رأسها إدارة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة والسكان.