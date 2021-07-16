3 طعنات بالقلب والصدر والبطن أنهت حياة صاحب سوبر ماركت بحلوان.. تفاصيل

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أنهى جزماتي بمنطقة كفر العلو في حلوان حياة صاحب سوبر ماركت، تبين من التحريات ان المتهم سدد له، 3 طعنات ب«مفك» يستخدمه في خياطة الأحذية، أضافت التحريات ان مشادة كلامية بينهما أثناء قيام المتهم بشراء بعض الاشياء من الضحية. ولخلاف معه على ثمنها ارتكب الواقعة، ألقى القبض على المتهم واعترف بالواقعة.



البداية كانت بإشارة تلقاها رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من مستشفي النصر العمالي، بستقبالها جثة لشاب يدعى «أ.ع»، 35 سنة، صاحب سوبر ماركت وبالانتقال عثر على جثة المجني عليه مصابة بـ3 طعنات في القلب والبطن والصدر.

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جزماتى. بعمل الاكمنة القى القبض عليه، وعثر بحوزته على الأداة المستخدمة في الجريمة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.