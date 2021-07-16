بث مباشر .. مشاهدة مباراة الاهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021

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يواجه الاهلى المصري نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي السبت 17 يوليو 2021 في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتى يسعى الاهلى فيها لتحقيق البطولة العاشرة في تاريخه الطويل .

تنطلق مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا الأهلي ضد كايزر تشيفز الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب محمد الخامس بدولة المغرب التى تقع أقصى شمال غرب القارة الأفريقية .

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف إقامة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد محمد الخامس في المغرب بدون حضور جماهيري، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال الإفريقي، بعد تفوقه على الترجي التونسي وتحقيق الفوز عليه ذهابًا وإيابًا في إحدى أهم المواجهات الكلاسيكية في القارة الإفريقية.

وفاز الأهلي في العاصمة تونس بنتيجة 1- 0، كما حقق الفوز في لقاء الإياب بنتيجة 3- صفر.

وتأهل كايزر تشيفز الجنوب إفريقي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تفوقه على الوداد المغربي، حيث فاز في لقاء الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، وتعادل في لقاء الإياب بجنوب إفريقيا بدون أهداف.

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في دوري أبطال أفريقيا .. التشكيل والقنوات الناقلة و معلق المباراة

تنقل شبكة بين سبورت bein Sport مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا على قنواتها بشكل حصري في المنطقة العربية الممتدة من الخليج شرقاً إلى موريتانيا غرباً إضافة إلى أمريكا الشمالية.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وكايزر شيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا على قناة beIN Sports HD 4 و

beIN Sports 1 HD Premium

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز هي القناة الرابعة ويبدأ الاستوديو التحليلي للمباراة قبل بدايتها كما تستعرض القناة مشوار الفريقين فى البطولة من البداية بصحبة أفضل المحللين الرياضيين .

معلق مباراة الأهلي وكايزر تشيفز هو المعلق المصري علي محمد علي والذي سبق أن علق على أكثر من مباراة للنادي الأهلي .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز

القمر: نايل سات التردد: 11548 أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5

القمر: سهيل سات التردد: 11585 عمودي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2

القمر: يوتل سات 8 غرب التردد: 11054 أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2

الكاميرون: تردد قناة CRTV علي القمر الصناعي Yahsat S2 E, تردد 124273 ترميز 30000 أفقي وعلي القمر الصناعي Eutelsat 9 E, تردد 12883, ترميز 27500 أفقي.

بنين: تردد قناة ORTB على القمر الصناعي Eutelsat 16 E تردد 11804 ترميز 30000 أفقي وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E تردد 11881 ترميز 27500 عمودي.

تردد قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.

وتستطيع مشاهدة لقاء الأهلي وكايزر تشيفز عبر الشبكة العتكبوتية الانترنت عبر مواقع مثل جول و يالا شووت التى تجذب الكثيرين لها .



حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - على معلول

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد شريف