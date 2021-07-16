محافظ أسوان: تنفيذ 454 مشروعا بتكلفة 11.5 مليار جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن مبادرة حياة كريمة تمثل أكبر مشروعا تنمويا في تاريخ مصر الحديثة للتطوير الشامل لقرى الريف المصري ويعكس الرؤية الثاقبة والإصرار والعزيمة التي تتحلى بها القيادة السياسية من أجل تحويل حياة ملايين المواطنين في قرى الريف المصرى إلى واقع مختلف وحياة كريمة وإنسانية في الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس السيسي لتحسين مستوى المعيشة والإرتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وكشف «عطية» عن أن المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى على مستوى 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و315 كفر ونجع وعزبة بمراكز كوم أمبو وإدفو ونصر النوبة وصلت حتى الأن إلى 454 مشروع بتكلفة تقديرية 11.5 مليار جنيه.

ولفت إلى أن هذه المشروعات موزعة على قطاعات الأبنية التعليمية بواقع 60 مشروع، وأيضاً 39 مشروع للهيئة القومية، و49 مشروع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا 77 مشروع للصحة، بجانب 54 مشروع لقطاعات الرى والطب البيطرى والبريد، بالإضافة إلى إنشاء 30 مجمع خدمى، و28 مركز شباب، و14 وحدة إسعاف ومطافى وبيطرية ومجزر، فضلاً عن تنفيذ 31 مشروع للكهرباء مع إنشاء 72 كوبرى على ترع ومصارف مائية.