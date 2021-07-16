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«المحامين»: رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية أخطر النقابة بتأجيل جلسات 24 يوليو

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«المحامين»: رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية أخطر النقابة بتأجيل جلسات 24 يوليو «المحامين»: رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية أخطر النقابة بتأجيل جلسات 24 يوليو

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أعلنت نقابة المحامين عن تلقيها إخطار من محكمة استئناف الإسماعيلية، برئاسة المستشار عبدالرازق عبدالرحمن، بشأن مواعيد الجلسات التي كان مقررا عقدها يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري.

وأوضحت النقابة، في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، أصدر قرارا بشأن مواعيد الجلسات التي كان مقررا عقدها يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري.

وأضاف البيان: «نص القرار رقم 31 لسنة 2021، بمد العمل بالنسبة للدائرة الرابعة الجنائية بالمقر، والدائرة الرابعة الجنائية ببورسعيد، ليصبح يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو، يوم عمل بالنسبة للدائرتين، بديلا عن يوم السبت الموافق 24 يوليو، إضافة لتأجيل القضايا المنظورة يوم السبت الموافق 24 إلى يوم الثلاثاء الموافق 27«.

وتضمن القرار إخطار النيابة العامة لاتخاذ إجراءات الإعلان، وإخطار نقابة المحامين بمضمون القرار.

يشار إلى أن القرار سالف الذكر، بسبب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، بمنح إجازة ثورة 23 يوليو يوم 24 يوليو 2021.

المصرى اليوم

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