باستثمارات 20 مليون جنية.. إفتتاح المركز الطبي بالعبور (صور)

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أعلن المهندس أحمد على رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إفتتاح المركز الطبي بحي الحرية بالمدينة، الذي يضم ثلاثة طوابق على مساحة 1500 م٢ بتكلفة إستثمارية بلغت 20 مليون جنيه لخدمة قاطني الحي والمناطق المجاورة.

وتفقد رئيس الجهاز المركز الطبي، يرافقة الدكتورة نجلاء مهدي، مدير الرعاية الصحية بالقليوبية، ومسئولي الإدارة الصحية بالعبور، والأطباء المسئولين عن العيادات والمعمل والصيدلية، ومسئولي الجهاز.

وأكد أن ذلك يأتي إستمراراً لجهود الجهاز بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والوزارات لتشغيل المباني الخدمية بالمدينة، لتقديم خدمات طبية وتعليمية واجتماعية لائقة لقاطني المدينة.

إفتتاح المركز الطبي بالعبور