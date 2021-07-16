«شوشة»: إقامة 11 تجمعًا تنمويًا متكاملًا في وسط سيناء

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أعلن محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، اليوم الجمعة، عن إقامة 11 تجمعًا تنمويًا متكاملًا في منطقة وسط سيناء.

وأضاف المحافظ، في بيان، أن من بينها 5 تجمعات في مركز الحسنة بمناطق أم فروث بالمغارة، الكيلو 61 ببغداد، الدفيدف، النوافعة بالمغفر، وخشم القاد، إلى جانب 6 تجمعات في نخل بمناطق طويل الحامض، الخفجة، النثيلة 1، النثيلة 2، أبورصاصة بصدر الحيطان، وطيبة بالتمد.

وأشار المحافظ إلى أن كل مواطن سيحصل على بيت بدوى متسع لأنشطته المختلفة ومساحة 5 أفدنة من الأراضى الزراعية لزراعتها بمختلف أنواع المحاصيل، حيث يتوافر في كل تجمع مرافق الخدمات اللازمة من ديوان، مسجد، مدرسة تعليم أساسى، ساحة رياضية، وحدة صحية وأخرى اجتماعية، مرافق خدمية متنوعة، وأنشطة ومشروعات إنتاجية.

ولفت المحافظ إلى تخصيص نسبة 50 % من التجمعات التنموية لأبناء سيناء، فضلًا عن تخصيص نسبة 10 % للمشايخ.