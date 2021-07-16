قرار بمنع سير «الكارو» في شوارع بنها.. ومصادرة عربة

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قرر المهندس على عبدالستار رئيس مدينة ومركز بنها، منع سير العربات الكارو داخل العاصمة بالقليوبية خصوصا عربات النبّاشين، لما يقومون به من أضرار بالنبش في صناديق القمامة وتشويه المنظر العام وخلافه.

وفي تطبيق للقرار؛ تم مصادرة عربة كارو ونقلها إلى المخازن العمومية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونيه اللازمة لقيام صاحبها بالنبش في صناديق القمامة.

وقال رئيس المدينة إنه سيتم الضرب بيد من حديد وتنفيذ القانون لكل من تسول له نفسه الإضرار بالمواطنين بأي تصرف سلبي.

من ناحية أخرى، تابع رئيس مدينة بنها أعمال التطوير المقامة بميدان محطة القطارات، وقال إن المشروع يتضمن إنشاء ميدان جمالي يحتوي على عمل فني ومسطحات خضراء بما يليق بمدخل عاصمة المحافظة للقادم والمغادر لافتا إلى انه تم مراعاة أعلي معدلات الأمان والسلامة لحركات المركبات والمشاة بالميادين فضلا عن تحسين المظهر العام بما يليق بالعاصمة

وأوضح «عبدالستار» ان أعمال رفع المخلفات والأتربة والتراكمات الموجودة بشوارع وطرق المدينة تتم بشكل يومى بالتنسيق مع إدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية والأجهزة المعاونه لرفع الاتربة وتطهير طريق كورنيش النيل ببنها والطرق والأرصفة حفاظا على المنظر الجمالي لأعمال زراعة وتجميل الارصفة والطرق العامة.