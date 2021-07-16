المفتي يدعو جموع المواطنين للتكاتف خلف القيادة السياسية للحفاظ على مقدرات الوطن

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال احتفالية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» باستاد القاهرة، وتجديده العهدَ بالعمل للحفاظ على مقدرات الوطن، وأن المساس بأمن مصر خط أحمر لا يمكن اجتيازه، وأن ممارسة الحكمة والجنوح إلى السلم لا يعني السماح بالمساس بأمن الوطن.

كما أشاد المفتي بتأكيد الرئيس بأنه يتم التعامل مع كل قضايانا بعقل راشد، ولم ندغدغ مشاعر الناس أبدًا، وأن «حياة كريمة» تأسيس للجمهورية المصرية الجديدة، والإيمان بالحلم يصوغ الحاضر ويصنع المستقبل، وأنه لا يمكن أن ننجح إلا إذا كنا على قلب رجل واحد.

ودعا مفتي الجمهورية في بيانه، اليوم، جموعَ الشعب المصري إلى وحدة الصف والتكاتف التام خلف قيادته السياسية المخلصة للوطن، التي تعمل ليلَ نهار للحفاظ على مقدرات الوطن، وتحقيق الإنجازات والتنمية المنشودة حتى تحتل مصرنا الغالية مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب.

وأشاد مفتي الجمهورية بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» واهتمام الرئيس بتطوير كافة القرى والنجوع، وبكل ما تم من إنجازات وتنمية شاملة في مختلف المجالات يشهد بها القاصي والداني منذ تولِّي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الدولة.

وثمَّن المفتي إشادة المنظمات والهيئات الدولية بما تم من إصلاحات اقتصادية وإنجازات على مدار 7 سنوات، منذ تولَّى الرئيس مهمة إنقاذ الوطن، وأن كل هذه المشروعات التنموية تصبُّ جميعًا في مصلحة مصرنا الغالية، وهو ما أكدته كافة الهيئات والمنظمات الاقتصادية الدولية، واستمرار الرئيس في العمل بكل إخلاص وتفانٍ لرفعة الوطن وتحقيق التنمية الشاملة.