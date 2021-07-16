«المصرى اليوم» داخل «محنطات الإسكندرية» بعد افتتاحه (صور وفيديو)

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أجرت «المصرى اليوم»، جولة داخل متحف التاريخ الطبيعى أو «المنحطات الحيواني» التابع لحديقة حيوان الإسكندرية، للتعرف على المحنطات الموجودة وبانوراما العرض المتحفي وطرق العرض خاصة بعد إعادة افتتاحه رسمياً واستقبال الزائرين عقب انتهاء مشروع ترميم وغلق دام لـ7 سنوات.

بمجرد دخول المتحف ومطالعة الممرات وفاترينات وبانوراما العرض، تشعر وكأنك في حياة برية حقيقة حيث يتم تشغيل أصوات جميع المعروضات في الحياة الطبيعية للحيوانات والطيور المحنطة لتشعرك في نفس اللحظة، خاصة وان سعر التذكرة لا يتعدى 5 جنيهات فقط، وهي قيمة منفصلة عن تذكرة دخول الحديقة نفسها تمنحك فرصة للاطلاع على جانب من تاريخ الطبيعة والبيئة في مصر سواء من مئات القطع المحنطة المنتمية إلى فصائل برية أو حيوانات أليفة أو طيور نادرة تم اهدائها للمتحف.

فتارين عرض تزين جنبات المتحف تطالعك فور دخولك يفاجئك ممر طويل يحيط به من الجانبين عشرات النماذج من الطيور والحيوانات المختلفة الموضوعة بعناية خلف حواجز زجاجية، في عرض بانورامي مدعوم بأصوات مسجلة لبعض الحيوانات من الحياة البرية والتي يتم بثها عبر مكبرات صوت داخل المتحف لتهيئة المناخ العام بصورة تسمح باندماج الزائرين مع النماذج الطبيعية واحساسهم بأنهم داخل غابات وحياة برية حقيقية.

الدكتورة نبيلة وليم عزيز، مدير عام الحديقة، والتى صاحبت «المصرى اليوم» خلال الجولة، قالت أن المتحف الحيوانى أو التاريخ الطبيعى جرى إعادة افتتاحه في عام 2019 بعد غلق دام 7 سنوات لاجراء أعمال ترميم وتطوير وتحديث، حيث يضم مجموعة من الطيور والحيوانات ورؤوس الحيوانات المحنطة بينها مجموعات من الطيور، خاصة بالدكتور حسن جلال الدين فتحى التي أهداها للمتحف في فترة سابقة وجرى تحنيطها خلال الفترة من 1926 وحتى 1962 من صيده وتحنيطه، مشيرة إلى وجود 2 بانوراما عرض للطيور المختلفة مثل طيور مغردة وصحراوية ومائية ومجموعة الصقور والنسور المحنطة والموزعة على 2 فاترينة عرض.

وأوضحت أن المتحف يضم أيضا انواع من الثعابين والأجنة المحفوظة في سائل الفورمالين داخل علب زجاجية معدة خصيصاً، فضلاً عن عرض مجموعات من انواع البيض المختلفة مثل النعام، بالإضافة إلى قرون الحيوانات مثل الأيل ومجموعات من الجماجم تشمل اسود وجمال وقرود، بالاضافة إلى وجود 4 بانورما عرض تشمل البيئة المائية وتضم الطيور المائية المختلفة أبرزها البشروش وأبوقردان وأنواع من البط المختفة، وبانوراما تمثل الغابة بكل محتوياتها من أسود ونمور ونسانيس وشامبنزى وضباع.

ولفتت إلى وجود بانوراما البيئة الصحراوية التي تضم الثعابين والضباع والحيوانات التي تعيش في البيئة الصحراوية،فضلا عن بانوراما أدوات الصيد البدائية التي كانت تستخدم قديما في الصيد مثل الرماح والحراب والنصال المعدنية والحجارة المدببة الصلبة.

وأوضحت أن المتحف جرى إنشاؤه مع إنشاء الحديقة ذاتها، وتخضع المحنطات لأعمال صيانة دورية من خلال فرق تابعة لمعمل علاج التلف البيولوجى بمركز بحوث وصيانة الآثار في وزارة السياحة والآثار، حيث تجرى أعمال الصيانة الدورية للمنحطات المعروضة بطوابق وبانوراما متحف التاريخ الطبيعي، ضد الإصابة الحشرية، والتي تجرى كل 6 شهور حيث يتم توزيع مبيد الصيانة «بارادي كلوروبنزين» من خلال وضعه في قصاصات قماش «الشاش»، وتوزيعه في كل بانوراما من البانوراما الأربعة وفتارين العرض الخاصة بالطيور المنحطة.

«المصرى اليوم» في جولة داخل متحف المحنطات الحيوانى بالاسكندرية:

"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)