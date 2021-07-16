أخبار عاجلة

الجيزة: حملات للنظافة والتجريد في البدرشين والصف وأوسيم والعياط (صور) -
الجيزة: صيانة شبكات مياه الشرب والصرف في حي جنوب والعياط والحوامدية -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في العجوزة وأرض اللواء (صور) -
عضو الزمالك السابق: الأهلي فاوض «أوجستي» قبل بطولة أفريقيا.. ورحل بطريقة غير احترافية -
وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 230699 وخروجهم من المستشفيات -
الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة -
احذر 8 أجهزة كهربائية تزيد فاتورة الكهرباء -
البرهان: السودان يتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية مع أمريكا -
بعد مشاركة حمو بيكا في مسرحية أشرف عبدالباقي.. عمر خورشيد: «مهزلة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«المصرى اليوم» داخل «محنطات الإسكندرية» بعد افتتاحه (صور وفيديو)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت «المصرى اليوم»، جولة داخل متحف التاريخ الطبيعى أو «المنحطات الحيواني» التابع لحديقة حيوان الإسكندرية، للتعرف على المحنطات الموجودة وبانوراما العرض المتحفي وطرق العرض خاصة بعد إعادة افتتاحه رسمياً واستقبال الزائرين عقب انتهاء مشروع ترميم وغلق دام لـ7 سنوات.

بمجرد دخول المتحف ومطالعة الممرات وفاترينات وبانوراما العرض، تشعر وكأنك في حياة برية حقيقة حيث يتم تشغيل أصوات جميع المعروضات في الحياة الطبيعية للحيوانات والطيور المحنطة لتشعرك في نفس اللحظة، خاصة وان سعر التذكرة لا يتعدى 5 جنيهات فقط، وهي قيمة منفصلة عن تذكرة دخول الحديقة نفسها تمنحك فرصة للاطلاع على جانب من تاريخ الطبيعة والبيئة في سواء من مئات القطع المحنطة المنتمية إلى فصائل برية أو حيوانات أليفة أو طيور نادرة تم اهدائها للمتحف.

فتارين عرض تزين جنبات المتحف تطالعك فور دخولك يفاجئك ممر طويل يحيط به من الجانبين عشرات النماذج من الطيور والحيوانات المختلفة الموضوعة بعناية خلف حواجز زجاجية، في عرض بانورامي مدعوم بأصوات مسجلة لبعض الحيوانات من الحياة البرية والتي يتم بثها عبر مكبرات صوت داخل المتحف لتهيئة المناخ العام بصورة تسمح باندماج الزائرين مع النماذج الطبيعية واحساسهم بأنهم داخل غابات وحياة برية حقيقية.

الدكتورة نبيلة وليم عزيز، مدير عام الحديقة، والتى صاحبت «المصرى اليوم» خلال الجولة، قالت أن المتحف الحيوانى أو التاريخ الطبيعى جرى إعادة افتتاحه في عام 2019 بعد غلق دام 7 سنوات لاجراء أعمال ترميم وتطوير وتحديث، حيث يضم مجموعة من الطيور والحيوانات ورؤوس الحيوانات المحنطة بينها مجموعات من الطيور، خاصة بالدكتور حسن جلال الدين فتحى التي أهداها للمتحف في فترة سابقة وجرى تحنيطها خلال الفترة من 1926 وحتى 1962 من صيده وتحنيطه، مشيرة إلى وجود 2 بانوراما عرض للطيور المختلفة مثل طيور مغردة وصحراوية ومائية ومجموعة الصقور والنسور المحنطة والموزعة على 2 فاترينة عرض.

وأوضحت أن المتحف يضم أيضا انواع من الثعابين والأجنة المحفوظة في سائل الفورمالين داخل علب زجاجية معدة خصيصاً، فضلاً عن عرض مجموعات من انواع البيض المختلفة مثل النعام، بالإضافة إلى قرون الحيوانات مثل الأيل ومجموعات من الجماجم تشمل اسود وجمال وقرود، بالاضافة إلى وجود 4 بانورما عرض تشمل البيئة المائية وتضم الطيور المائية المختلفة أبرزها البشروش وأبوقردان وأنواع من البط المختفة، وبانوراما تمثل الغابة بكل محتوياتها من أسود ونمور ونسانيس وشامبنزى وضباع.

ولفتت إلى وجود بانوراما البيئة الصحراوية التي تضم الثعابين والضباع والحيوانات التي تعيش في البيئة الصحراوية،فضلا عن بانوراما أدوات الصيد البدائية التي كانت تستخدم قديما في الصيد مثل الرماح والحراب والنصال المعدنية والحجارة المدببة الصلبة.

وأوضحت أن المتحف جرى إنشاؤه مع إنشاء الحديقة ذاتها، وتخضع المحنطات لأعمال صيانة دورية من خلال فرق تابعة لمعمل علاج التلف البيولوجى بمركز بحوث وصيانة الآثار في وزارة السياحة والآثار، حيث تجرى أعمال الصيانة الدورية للمنحطات المعروضة بطوابق وبانوراما متحف التاريخ الطبيعي، ضد الإصابة الحشرية، والتي تجرى كل 6 شهور حيث يتم توزيع مبيد الصيانة «بارادي كلوروبنزين» من خلال وضعه في قصاصات قماش «الشاش»، وتوزيعه في كل بانوراما من البانوراما الأربعة وفتارين العرض الخاصة بالطيور المنحطة.

«المصرى اليوم» في جولة داخل متحف المحنطات الحيوانى بالاسكندرية:

"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)
"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)
"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)
"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)
"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)
"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)
"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)
"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)
"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)
"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)
"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)
"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)
"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)
"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)
"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)
"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)
"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)
"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)
"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)
"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)
"المصرى اليوم" داخل "محنطات الاسكندرية" بعد افتتاحه: 600 نوع نادر وأجنة تعابين وجماجم تزين جنبات المتحف (صور وفيديو)

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للمقاصة: نشكر وزير الرياضة لوقوفه بجانب النادي.. وفسخنا التعاقد مع «أوتشو وفوافي»

مصر للمقاصة: نشكر وزير الرياضة لوقوفه بجانب النادي.. وفسخنا التعاقد مع «أوتشو وفوافي»

محمد عبدالسلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة لـ«المصري اليوم»: إعادة النظر فى رسوم الطرق ضرورة لزيادة تنافسية المصانع

محمد عبدالسلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة لـ«المصري اليوم»: إعادة النظر فى رسوم الطرق ضرورة لزيادة تنافسية المصانع

المخرج مازن الغرباوى لـ«المصري اليوم»: «ألمظ وسى عبده» يُعيد الهوية للشخصية المصرية بنماذج أثرت فى تاريخنا

المخرج مازن الغرباوى لـ«المصري اليوم»: «ألمظ وسى عبده» يُعيد الهوية للشخصية المصرية بنماذج أثرت فى تاريخنا

الممثلة الفرنسية ماشا مريل لـ«المصري اليوم»: «شعرت بهيبة كبيرة عندما استمعت لأم كلثوم في باريس رغم عدم معرفتي بالعربية»

الممثلة الفرنسية ماشا مريل لـ«المصري اليوم»: «شعرت بهيبة كبيرة عندما استمعت لأم كلثوم في باريس رغم عدم معرفتي بالعربية»