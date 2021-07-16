بينها العاصمة الإدارية والجلالة..«هندسة بنها» تناقش مشاريع تخرج أول دفعة بـ «هندسة معمارية»

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ناقشت كلية الهندسة ببنها مشاريع تخرج أول دفعة بقسم الهندسة المعمارية، وذلك بحضور الدكتور عارف سليمان عميد الكلية، والدكتور أيمن عبدالحميد رئيس قسم الهندسة المعمارية والمشرفين وأعضاء لجنة مناقشة المشاريع.

وقال الدكتور عارف سليمان عميد الكلية، في بيان صحفي الجمعة، إن مشاريع التخرج كانت محل إعجاب وتقدير الجميع، حيث تضمنت أفكار مميزة ومبتكرة، لخدمة بعض المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه عميد الكلية الشكر لقيادة وإدارة الجامعة على الدعم المتواصل والمستمر للطلاب، كما وجه الشكر والتحية لأعضاء لجنة المناقشة وجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والعاملين بقسم الهندسة المعمارية بالكلية.

من جانبه أضاف الدكتور أيمن عبدالحميد رئيس قسم الهندسة المعمارية ان من بين هذه المشروعات على سبيل المثال لا الحصر «مشروع المركز المالي والتجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومركز إعادة تدوير المخلفات بالسادات، ومركز بحوث الطاقة الجديدة والمتجددة بالزعفرانة، ومركز تطوير الرخام بالجلالة، وقد تنوعت اختيار الأماكن لهذه المشروعات بما يخدم مدينة بنها.

هندسة بنها تناقش مشاريع تخرج أول دفعة ب «الهندسة المعمارية» وتشمل المشروعات القومية للسيسي

هندسة بنها تناقش مشاريع تخرج أول دفعة ب «الهندسة المعمارية» وتشمل المشروعات القومية للسيسي