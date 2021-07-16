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تنقّل 6432 مسافرًا فلسطينيًا عبر بوابات معبر رفح البري خلال أسبوع

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تنقّل 6432 مسافرًا فلسطينيًا عبر بوابات معبر رفح البري خلال أسبوع تنقّل 6432 مسافرًا فلسطينيًا عبر بوابات معبر رفح البري خلال أسبوع

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قالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، إن معبر رفح البري شهد تنقُّل 6432 مسافرًا في كلا الاتجاهين، خلال الأسبوع الماضي «من 11 إلي 15 يوليو الجاري».

وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلي أنه وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة عدد 2563 مسافرًا، وغادر الأراضي المصرية إلى القطاع عدد 3860مسافرًا.

في ذات السياق سمحت السلطات المصرية خلال الأسبوع الفائت بإدخال عدد من الشاحنات التي تحمل على متنها كميات من المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد البناء إلى قطاع غزة.

وكانت السلطات المصرية فتحت المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضى لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الانسانية وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد البناء واعادة الاعمار الي قطاع غزة، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.

المصرى اليوم

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