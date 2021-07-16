القيادة والتأثير .. برنامج تدريبي لأعضاء التدريس والمرشحين لعمادة الكليات ببنها

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة بنها، عن بدء مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها التسجيل بدورة «القيادة والتأثير»، والتى تهدف الى اكساب المشاركين بعض المعارف والمهارات المتعلقة بالقيادة الجامعية من خلال برنامج تدريبي لمدة ثلاث أيام بواقع 6 ساعات يوميا.

وقال الدكتور هانى شحته المدير التنفيذي للمركز، في بيان صحفي الجمعة، إن اليوم الأول يتناول التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في قطاعات التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والعلاقات الدولية، واليوم الثاني يتناول الجوانب المالية والادارية بالجامعات ، و الجوانب القانونية في الجامعات، أما اليوم الثالث يتناول القضايا القومية ومكافحة الفساد وادارة الازمات والمخاطر ، و موضوعين من موضوعات تنمية القدرات الجامعية.

يذكر أن هذه الدورة تأتي أيضا ضمن متطلبات الترشح لعمادة الكليات وسيتم يتم الحجز والاستعلام من خلال مقر المركز بكلية الحاسبات الدور السادس - تليفون (01226659539).