أخبار عاجلة

الجيزة: حملات للنظافة والتجريد في البدرشين والصف وأوسيم والعياط (صور) -
الجيزة: صيانة شبكات مياه الشرب والصرف في حي جنوب والعياط والحوامدية -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في العجوزة وأرض اللواء (صور) -
عضو الزمالك السابق: الأهلي فاوض «أوجستي» قبل بطولة أفريقيا.. ورحل بطريقة غير احترافية -
وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 230699 وخروجهم من المستشفيات -
الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة -
احذر 8 أجهزة كهربائية تزيد فاتورة الكهرباء -
البرهان: السودان يتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية مع أمريكا -
بعد مشاركة حمو بيكا في مسرحية أشرف عبدالباقي.. عمر خورشيد: «مهزلة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

القيادة والتأثير .. برنامج تدريبي لأعضاء التدريس والمرشحين لعمادة الكليات ببنها

Print
القيادة والتأثير .. برنامج تدريبي لأعضاء التدريس والمرشحين لعمادة الكليات ببنها القيادة والتأثير .. برنامج تدريبي لأعضاء التدريس والمرشحين لعمادة الكليات ببنها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة بنها، عن بدء مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها التسجيل بدورة «القيادة والتأثير»، والتى تهدف الى اكساب المشاركين بعض المعارف والمهارات المتعلقة بالقيادة الجامعية من خلال برنامج تدريبي لمدة ثلاث أيام بواقع 6 ساعات يوميا.

وقال الدكتور هانى شحته المدير التنفيذي للمركز، في بيان صحفي الجمعة، إن اليوم الأول يتناول التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في قطاعات التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والعلاقات الدولية، واليوم الثاني يتناول الجوانب المالية والادارية بالجامعات ، و الجوانب القانونية في الجامعات، أما اليوم الثالث يتناول القضايا القومية ومكافحة الفساد وادارة الازمات والمخاطر ، و موضوعين من موضوعات تنمية القدرات الجامعية.

يذكر أن هذه الدورة تأتي أيضا ضمن متطلبات الترشح لعمادة الكليات وسيتم يتم الحجز والاستعلام من خلال مقر المركز بكلية الحاسبات الدور السادس - تليفون (01226659539).

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الجيزة: حملات للنظافة والتجريد في البدرشين والصف وأوسيم والعياط (صور)

الجيزة: حملات للنظافة والتجريد في البدرشين والصف وأوسيم والعياط (صور)

الجيزة: صيانة شبكات مياه الشرب والصرف في حي جنوب والعياط والحوامدية

الجيزة: صيانة شبكات مياه الشرب والصرف في حي جنوب والعياط والحوامدية

الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في العجوزة وأرض اللواء (صور)

الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في العجوزة وأرض اللواء (صور)

عضو الزمالك السابق: الأهلي فاوض «أوجستي» قبل بطولة أفريقيا.. ورحل بطريقة غير احترافية

عضو الزمالك السابق: الأهلي فاوض «أوجستي» قبل بطولة أفريقيا.. ورحل بطريقة غير احترافية