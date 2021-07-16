أخبار عاجلة

خالد مرتجي يكشف خطة قائمة الخطيب الاقتصادية لتنمية موارد الأهلي -
16 دولة منها أمريكا وفرنسا تدعو لمساءلة المسؤولين عن «الانتهاكات» في إثيوبيا -
طارق يحيى عن مباراة القمة: لاعبو الزمالك ارتكبوا أخطاء ساذجة -
بالفيديو .. اللقطات الأولى لمنزل رئيس الوزراء العراقي بعد استهدافه بطائرة مسيرة -
إصابات بعد استهداف مسيّرة لمنزل رئيس الوزراء العراقي -
الزمالك: كارتيرون سيرحل عن الفريق في هذه الحالة -
أحمد عبدالرؤوف: لست غاضبا من لاعبي الزمالك ..وكارتيرون سبب الهزيمة -
أفشة: أتمنى انضمام زيزو للأهلي.. والونش أفضل من لعبت ضده -
«ست لا تعوض» ... ياسمين رئيس تصف الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز -
جلسة حاسمة للخطيب مع موسيماني.. مجدي عبد الغني يكشف التفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. فيديو اليوم السابع

6 تريليونات جنيه لتنفيذ مشروعات قومية خلال 7 سنوات وما تقلقوش من سد النهضة

Print
مواضيع متعلقة
عاجل - القمة تطيح بزيزو وطارق حامد من قائمة المنتخب وتعيد قفشة وشريف ومفاجأت بالجملة

عاجل - القمة تطيح بزيزو وطارق حامد من قائمة المنتخب وتعيد قفشة وشريف ومفاجأت بالجملة

قائمة المنتخب.. موقف قفشة وشريف من العودة للمنتخب بعد خماسية القمة واستبعاد مرموش

قائمة المنتخب.. موقف قفشة وشريف من العودة للمنتخب بعد خماسية القمة واستبعاد مرموش

السر وراء غضب قفشة.. أكرم توفيق يتسبب في تعنيف زملائه والشناوي شارك في القمة مصابا

السر وراء غضب قفشة.. أكرم توفيق يتسبب في تعنيف زملائه والشناوي شارك في القمة مصابا

أسعار الذهب في أعلى مستوياتها خلال شهرين ..هل الوقت ملائم للبيع أم الشراء؟

أسعار الذهب في أعلى مستوياتها خلال شهرين ..هل الوقت ملائم للبيع أم الشراء؟