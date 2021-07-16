محافظ شمال سيناء يؤكد علي توفير احتياجات المواطنين خلال العيد

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أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء علي توفير احتياجات المواطنين والخدمات الأساسية لهم خلال أيام عيد الاضحي المبارك بالتنسيق بين جميع مديريات الخدمات المعنية.

وأشار المحافظ، في بيان إلي استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد ، مع التركيز على الأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياة والصرف الصحى والدفاع المدنى والمرور والمطافىء والأمن، على أن يكون هناك مدير مسئول فى كل قطاع ، وأن يتم تنظيم الأجازات بالنسبة لباقى العاملين وفقا لجدول نوبتجيات .

وأصدر المحافظ توجيهاته بتشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة ، وغرف عمليات مركزية بكل مجلس مدينة ، وربطها أيضا بغرفة عمليات المحافظة وباقى الأجهزة والمرافق لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة وحل شكاوى المواطنين خلال أيام العيد .