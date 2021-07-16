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حالة كورونا داخل بعثة نيجيريا في اليابان

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حالة كورونا داخل بعثة نيجيريا في اليابان حالة كورونا داخل بعثة نيجيريا في اليابان

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قالت أساهي التلفزيونية، إن أحد أعضاء البعثة الأولمبية النيجيرية، جاءت نتيجة فحصه للكشف عن كورونا، إيجابية لدى وصوله إلى مطار ناريتا في العاصمة اليابانية، الليلة الماضية، وقد دخل المستشفى جراء ذلك.

وأضافت الشبكة اليابانية أن الشخص المصاب وهو في العقد السادس من العمر، ظهرت عليه أعراض خفيفة، لكنه دخل المستشفى بسبب تقدمه في العمر.

وأكدت أن هذه هي أول حالة إصابة بكورونا بين البعثات الأولمبية، تنقل للمستشفى في اليابان، ولم تكشف الشبكة أي تفاصيل عن الشخص المصاب أو جنسه.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة المؤجلة من العام الماضي، في 23 يوليو الجاري، وتستمر حتى الثامن من أغسطس المقبل.

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