باخ يحذر من النشاط السياسي أثناء التتويج الأولمبي

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قال توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الجمعة، إنه لا يتعين على الرياضيين، القيام بأي نشاط سياسي أو التعبير عن آرائهم الخاصة خلال مراسم التتويج في أولمبياد طوكيو.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، خففت اللجنة الأولمبية الدولية، القيود التي تحظر على الرياضيين القيام بأي احتجاجات، وسمحت لهم التعبير عن ذلك ببعض الحركات في أماكن المنافسات بشرط عدم إزعاج المنافسين الآخرين.

لكن اللجنة تحظر على الرياضيين، القيام بأي نوع من الاحتجاجات أو الأنشطة السياسية على منصات التتويج.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن باخ قوله "منصات التتويج والمراسم التي تتم عليها، ليست من أجل أي نوع من الانشطة أو الاحتجاجات السياسية أو غيرها".

وأضاف باخ "الهدف منها هو تكريم الرياضيين والفائزين على إنجازاتهم الرياضية وليس على آرائهم الشخصية، بهدف توحيد العالم أجمع في مكان واحد والمنافسة بصورة سلمية، وتابع "هذا لن يتحقق لو أصبحت الألعاب ساحة للخلافات.