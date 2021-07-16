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عاد إلى قطاع غزة، عبر بوابة معبر رفح البري بشمال سيناء، اخر المصابين الفلسطينيين، بعد انتهاء فترة علاجه في الأراضي المصرية.

وقالت مصادر طبية إنه غادر الأراضي المصرية المصاب أحمد مصطفي محمد غالي، ، بعد انتهاء فترة علاجه في مستشفي العريش العام.

يُذكر أن السلطات المصرية تفتح معبر رفح البري بشمال سيناء استثنائيًا لاستقبال جرحي العدوان الإسرائيلي على غزة، بجانب إدخال المساعدات المتنوعة إلى القطاع، حيث وصل إلى الأراضي المصرية عدد من المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.