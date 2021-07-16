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«صحة الإسكندرية»: قوافل مجانية لفحص وعلاج 3028 مواطناً بـ«ريف المنتزة» (صور)

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أطلقت مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، برئاسة الدكتور سعيد مأمون السقعان وكيل أول وزارة الصحة والسكان في الإسكندرية، قوافل طبية مجانية، لفحص وعلاج 3028 مواطناً بمناطق ريف المنتزة شرق المدينة شملت المنتزه وأبيس ٢.

وقال «السقعان»، في تصريحات صحفية الجمعة، أن القوافل تأتى تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، يجرى تنظيمها بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة.

وأوضح أن القافلة ضمت ٧ عيادات طبية، بوحدة المنتزه و٦ عيادات طبية بوحدة أبيس ٢ في تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والعيون والجلدية والأسنان وتنظيم الأسرة، وشارك فيها ٥٨ عضو بوحدة المنتزه و٥١ عضو بوحدة أبيس ٢ من العاملين بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشار إلى أن القوافل شهدت إقبالا كبيرا من أهالي المنطقتين، حيث قامت بتوقيع الكشف الطبي على ٣٠٢٨ مريض وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل ٤٨٤ حالة لعيادات أخرى و٣٤ حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية استكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى.

"صحة الاسكندرية": قوافل مجانية لفحص وعلاج 3028 مواطناً بـ"ريف المنتزة" (صور)
"صحة الاسكندرية": قوافل مجانية لفحص وعلاج 3028 مواطناً بـ"ريف المنتزة" (صور)
"صحة الاسكندرية": قوافل مجانية لفحص وعلاج 3028 مواطناً بـ"ريف المنتزة" (صور)

المصرى اليوم

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