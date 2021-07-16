بالأسماء .. صرف تعويضات لعدد 20 مواطنًا برفح بقيمة 15.7 مليون جنيه

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أعلن مركز ومدنية رفح بمحافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، عن صرف دفعة جديدة من التعويضات المالية الخاصة بالمنازل للمرحلة الرابعة، وما بعدها بالشريط الحدودي بمدينة رفح.

وقال العميد مصطفى محمد مصطفى، رئيس مركز ومدينة رفح، إنه تم دفع المبالغ الخاصة بالتعويضات على حساب المستحقين بالبنك، حيث إن تاريخ استحقاق تلك المبالغ يوم 27 من يوليو الجاري.

وأضاف رئيس مركز ومدينة رفح أن الدفعة الجديدة من التعويضات تضم عدد 20 مواطنًا من المضارين من أهالي مركز ومدينة رفح بقيمة 15 مليونا و719 ألفا و700 جنيهًا.

وحذر رئيس مركز ومدينة رفح، المواطنين بعدم التعامل مع الوسطاء، وعدم التعامل بالتوكيلات، حيث سيتم التعامل المباشر مع المواطن المستحق للتعويض دون وسطاء.

بدوره، وجه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على سرعة استكمال صرف التعويضات المقررة للمواطنين المضارين جراء الحرب على الإرهاب، سواء للأراضي الزراعية أو للمباني بعد استيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة بمدن رفح والشيخ زويد والعريش.