أخبار عاجلة

الجيزة: حملات للنظافة والتجريد في البدرشين والصف وأوسيم والعياط (صور) -
الجيزة: صيانة شبكات مياه الشرب والصرف في حي جنوب والعياط والحوامدية -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في العجوزة وأرض اللواء (صور) -
عضو الزمالك السابق: الأهلي فاوض «أوجستي» قبل بطولة أفريقيا.. ورحل بطريقة غير احترافية -
وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 230699 وخروجهم من المستشفيات -
الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة -
احذر 8 أجهزة كهربائية تزيد فاتورة الكهرباء -
البرهان: السودان يتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية مع أمريكا -
بعد مشاركة حمو بيكا في مسرحية أشرف عبدالباقي.. عمر خورشيد: «مهزلة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بالأسماء .. صرف تعويضات لعدد 20 مواطنًا برفح بقيمة 15.7 مليون جنيه

Print
بالأسماء .. صرف تعويضات لعدد 20 مواطنًا برفح بقيمة 15.7 مليون جنيه بالأسماء .. صرف تعويضات لعدد 20 مواطنًا برفح بقيمة 15.7 مليون جنيه

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز ومدنية رفح بمحافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، عن صرف دفعة جديدة من التعويضات المالية الخاصة بالمنازل للمرحلة الرابعة، وما بعدها بالشريط الحدودي بمدينة رفح.

وقال العميد مصطفى محمد مصطفى، رئيس مركز ومدينة رفح، إنه تم دفع المبالغ الخاصة بالتعويضات على حساب المستحقين بالبنك، حيث إن تاريخ استحقاق تلك المبالغ يوم 27 من يوليو الجاري.

وأضاف رئيس مركز ومدينة رفح أن الدفعة الجديدة من التعويضات تضم عدد 20 مواطنًا من المضارين من أهالي مركز ومدينة رفح بقيمة 15 مليونا و719 ألفا و700 جنيهًا.

وحذر رئيس مركز ومدينة رفح، المواطنين بعدم التعامل مع الوسطاء، وعدم التعامل بالتوكيلات، حيث سيتم التعامل المباشر مع المواطن المستحق للتعويض دون وسطاء.

بدوره، وجه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على سرعة استكمال صرف التعويضات المقررة للمواطنين المضارين جراء الحرب على الإرهاب، سواء للأراضي الزراعية أو للمباني بعد استيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة بمدن رفح والشيخ زويد والعريش.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الجيزة: حملات للنظافة والتجريد في البدرشين والصف وأوسيم والعياط (صور)

الجيزة: حملات للنظافة والتجريد في البدرشين والصف وأوسيم والعياط (صور)

الجيزة: صيانة شبكات مياه الشرب والصرف في حي جنوب والعياط والحوامدية

الجيزة: صيانة شبكات مياه الشرب والصرف في حي جنوب والعياط والحوامدية

الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في العجوزة وأرض اللواء (صور)

الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في العجوزة وأرض اللواء (صور)

عضو الزمالك السابق: الأهلي فاوض «أوجستي» قبل بطولة أفريقيا.. ورحل بطريقة غير احترافية

عضو الزمالك السابق: الأهلي فاوض «أوجستي» قبل بطولة أفريقيا.. ورحل بطريقة غير احترافية