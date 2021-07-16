بـ غرفة عمليات ورفع حالة الطوارئ.. استعدادات أوقاف القليوبية لعيد الأضحى المبارك

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استعدت مديرية ألأوقاف بمحافظة القليوبية لأداء صلاة عيد الأضحى برفع حالة الطوارئ وغرفة عمليات مركزية حتى يوم الجمعة القادمة آخر أيام أجازة العيد

وقال الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة انه تم التشديدعلى أعمال التطهير بالمساجد الكبرى المسموح بها إقامة صلاة العيد ويصل عددها إلى 2200 مسجدا وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والتباعد أثناء الصلاة بهذه المساجد وعدم إقامة الصلاة في الساحات وتخصيص إمام وعمال لكل مسجد للوقوف على ضبط وتنظيم دخول وخروج المصلين

ووجه وكيل الوزارة جميع الإدارات والمفتشين بالمرور ليلة عيد الأضحي 2021 يوم وقفة عرفات بجميع الأماكن، لرصد أي محاولة لإقامة ساحات بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بهذا العمل المخالف للتعليمات

وأكد «أبوالسعود» لكافة مديري القطاعات والإدارات الفرعية بمتابعة غرفة عمليات المديرية، التي يترأسها وتكثيف العمل في هذه الأيام لرصد أي مخالفة من شأنها أن تضر بالصالح العام للمواطنين حتى انتهاء خطبة الجمعة المقبلة