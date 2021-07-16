مساجد شمال سيناء تتحدث عن «الحقوق والحرمات في خطبة حجة الوداع»

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تتحدث مساجد محافظة شمال سيناء ، خلال خطبة الجمعة، عن موضوع «الحقوق والحرمات في خطبة حجة الوداع».

أكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن خطبة الوداع أكدت علي حرمة الأموال والدماء والأعراض، بجانب الحقوق المتنوعة وعلي رأسها المساواة بين الناس جميعًا.

أضاف جمعة، أن من بين الحقوق التي أكدت عليها الخطبة حق المرأة وحق الميراث ، لافتًا إلي أن من سنن النبي صلي الله عليه وسلم صيام يوم عرفة والتضحية للقادر المستطيع.

وأوضح جمعة، أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة.