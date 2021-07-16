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محافظ كفر الشيخ: نعطي فرصه للشباب لشغل المراكز القيادية

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محافظ كفر الشيخ: نعطي فرصه للشباب لشغل المراكز القيادية محافظ كفر الشيخ: نعطي فرصه للشباب لشغل المراكز القيادية

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تميزت محافظة كفر الشيخ بتنفيذ توجهات الدولة والرئيس عبدالفتاح ، بمنح فرص للشباب لتولي مناصب قيادية.

وكان لقرارات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أثر كبير في تعيين وتكليف عدد من الشباب ممن أثبتوا جدارتهم، فاتخذ قراراً بتعيين اثنين من المعاونين له الأول محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، ومنسق حياة كريمة والثاني إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، للإستثمار والتسويق.

إضافة لعدد من الشباب في العديد من المراكز القيادية سواء داخل الديوان، أو تولي رؤساء مدن وأثبتوا جدارتهم، وحازوا رضا أهالي المحافظة، وأثبتت التجربة ثجاجا كبيراً، وكذلك حازوا ثقة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والقيادة الشابة، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ.

ومن بين هؤلاء محمد رأفت ،معاون محافظ كفر الشيخ ،رئيس وحدة التعاون الدولي ،ومدير المكتب الفني ،ومنسق حياة كريمة الذي كرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ،أثناء المؤتمر القومي الأول لحياة كريمة ،و،حاصل على ليسانس الحقوق، وماجستير في القانون العام، 36 سنة، متزوج وله بنتين ويقيم بكفر الشيخ ،بدأ عمله بالمحافظة عضوا بالمتابعة الميدانية بمكتب محافظ كفر الشيخ، ثم مديرا للمتابعة ثم مديرا للمكتب الفني والمتابعة ثم كلفه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مؤخرا معاون المحافظ للمشروعات، نظراً لتميزه بالكفاءة والدقة في العمل والصبر فتم تكليفه لمتابعة المشروعات القومية، بالإضافة للمشروع الرئاسي حياة كريمة.

حصل معاون محافظ كفر الشيخ على البرنامج المتخصص ديواني كفء الأكاديمية الوطنية للتدريب عام 2020م.يتميز بالدقة ومتابع جيد للمشروعات،و لديه كافة التفاصيل الدقيقة للمشروعات بالمحافظة وملم بكل صغيرة وكبيرة بها، منحه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ثقته في ذلك.

المصرى اليوم

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