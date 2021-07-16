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مواعيد صلاة الجمعة بجميع المدن المصرية والعواصم العربية اليوم 16-7-2021

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مواعيد صلاة الجمعة بجميع المدن المصرية والعواصم العربية اليوم 16-7-2021 مواعيد صلاة الجمعة بجميع المدن المصرية والعواصم العربية اليوم 16-7-2021

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نشرت دار الإفتاء المصرية جدول مواعيد صلاة الجمعة اليوم 16-7-2021 في 78 مدينة مصرية، وكما نشرت جدول آخر يبين مواقيت الصلاة فى عدد من العواصم العربية.

وتم إعداد جدول مواقيت الصلاة والذي يتضمن مواعيد صلاة الجمعة بالتعاون مع الهيئة العامة للمساحة المصرية، ويوضح الجدولين التاليين مواعيد صلاة الجمعة في كل مدينة فى أو العواصم العربية.

يبلغ عدد الصلوات المفروضة يوميًا على المسلمين 5 صلوات وهي الفجر والظهر والعصر بالإضافة إلي المغرب والعشاء، وتحل يوم الجمعة صلاة الجمعة محل صلاة الظهر ويسبقها خطبة الجمعة، ويشترط لصحة الصلاة أن تتم فى جماعة، وإلا تؤدي محلها صلاة الظهر 4 ركعات.

تكون عدد ركعات الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين كما يلي صلاة الفجر ركعتان، وتكون صلوات الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات لكل صلاة منهم، وتبلغ عدد ركعات صلاة المغرب 3 ركعات.

المدينة

موعد صلاة الجمعة

القاهرة

12:01 م

الإسكندرية

12:06 م

طنطا

12:02 م

المنصورة

12:00 م

الزقازيق

12:00 م

أسيوط

12:01 م

سوهاج

11:59 ص

بنى سويف

12:02 م

المنيا

12:03 م

قنا

11:55 ص

أسوان

11:54 ص

مطروح

12:17 م

الغردقة

11:51 ص

الخارجة

12:05 م

الإسماعيلية

11:57 ص

دمياط

11:59 ص

السلوم

12:25 م

نويبع

11:47 ص

حلايب

11:39 ص

شرم الشيخ

11:49 ص

الفيوم

12:03 م

06-أكتوبر

12:02 م

كفر الشيخ

12:02 م

الحامول

12:01 م

بلطيم

12:02 م

طابا

11:48 ص

راس سدر

11:55 ص

الطـــور

11:52 ص

دهب

11:48 ص

ابوزنيمة

11:54 ص

راس غارب

11:53 ص

القصير

11:49 ص

برنيس

11:44 ص

سفاجة

11:50 ص

مرسى علم

11:46 ص

شلاتين

11:44 ص

سيدى برانى

12:22 م

الضبعة

12:12 م

العلمين

12:10 م

واحة سيوة

12:24 م

موط (الداخلة )

12:10 م

الفرافرة

12:14 م

البويطى

12:10 م

باريس

12:04 م

المحلة الكبرى

12:02 م

الحمام

12:02 م

نجع حمادى

11:57 ص

بورسعيـد

11:57 ص

السـويس

11:56 ص

العريـش

11:51 ص

الطـــور

11:52 ص

دمنـهـور

12:04 م

ادفو

11:55 ص

اسنا

11:56 ص

الأقصر

11:55 ص

القاهرة الجديدة

12:00 م

توشكى

12:00 م

الدلنجات

12:04 م

كاترين

11:50 ص

جدول مواعيد صلاة الجمعة في المدن والعواصم العربية العالمية اليوم 16-7-2021

المدينة

موعد صلاة الجمعة

ابوظبى

12:29

الدوحة

11:40

المدينة المنورة

12:28

المنامة

11:44

دبى

12:25

مسقط

12:12

صلاة الجمعة في مسجد السيدة نفيسة - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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