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قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن فرق مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة والكشف المبكر لأورام الثدى، قامت بتقديم الخدمة وفحص 812085 سيدة حتى الآن .

وأضافت أنه خلال الأسبوع الماضي فقط، تم فحص عدد 6452 سيدة وتم تحويل 41 سيدة إلى المستشفيات لفحص الماموجرام .

وأوضحت سلام أن الفرق الطبية بالمراكز الطبية والإدارات الصحية تقوم بتقديم الخدمة .

وتستهدف هذه المبادرة فحص السيدات والإناث من عمر 18 عام فأكثر منقسمين لثلاث فئات.. من عمر 18: 25 عام.. من عمر 25: 35 عام.. من عمر 35 عام فأكثر وتقدم خدمات التثقيف والتوعية الصحية وكذلك الكشف الطبي من خلال فرق مدربة .

وتم التنبيه على هذه الفرق بحسن المعاملة وخصوصية أماكن الفحص وسرعة النتائج وكذلك إتباع جميع إجراءات مكافحة العدوى ارتداء الواقيات الشخصية .

يذكر أن إدارة دسوق الصحية تصدرت الإدارات الصحية بالمحافظة في عدد المترددات، يليها إدارة فوه الصحية ثم إدارة بيلا الصحية .