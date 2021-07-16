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تفتيش ليلي مفاجئ على مستشفى الحامول المركزي

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تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، وتعليمات عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، بمتابعة المرور على المصالح الحكومية والخدمية والمستشفيات والوحدات الصحية والتأكيد علي النوبتجيات المسائية. قام، مساء الخميس، هاني الفوال، رئيس النوبتجية المسائية بمتابعة المرور على مستشفى الحامول المركزي والتأكيد على تواجد الأطباء والتمريض بقسم الاستقبال والطوارئ وتوفير أسطوانات الأكسجين لمرضى غرفة العناية وقسم الحجر الصحي مع التنبيه علي حسن معاملة المترددين علي قسم الاستقبال وتوفير الخدمات الطبية اللازمة.

المصرى اليوم

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