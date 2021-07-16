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حالة الطقس اليوم .. وتحذير من ارتفاع درجات الحرارة لمدة 72 ساعة لتصل لـ45

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قالت هيئة الأرصاد الجوية بوجود موجة حارة تستمر لمدة 72 ساعة ترتفع درجات الحرارة خلالها على أغلب الانحاء وتبدأ درجة الحرارة فى الإرتفاع اعتبارًا من حالة الطقس في مصر اليوم، وتصل درجات الحرارة يوم الأحد فى جنوب الصعيد إلي 45 للعظمي و46 للمحسوسة.

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء خلال النهار، وشديد الحرارة رطب فى القاهرة والوجه البحري، بينما يكون حار رطب على السواحل الشمالية، ويكون معتدل رطب ليلاً على جميع الأنحاء.

تكون حالة البحر الأحمر والمتوسط اليوم معتدلة، وتتكون الشبورة المائية في الصباح على الطرق القريبة من مصادر المياه المؤدية إلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتنشط الرياح على القاهرة وجنوب سيناء والسواحل الغربية.

ويستمر تزايد درجات الحرارة غدًا السبت وبعد غدٍ الأحد على أغلب الأنحاء وفق الوارد ضمن تقرير حالة الطقس هذا الأسبوع وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت والأحد العظمي والمحسوسة كالآتي:

  • درجات الحرارة فى القاهرة والوجه البحري غدًا والأحد، العظمي 39 والمحسوسة 41 درجة.
  • درجات الحرارة فى السواحل الشمالية غدًا والأحد، العظمي 33 والمحسوسة 35 درجة.
  • درجات الحرارة فى جنوب سيناء غدًا والأحد، العظمي 41 والمحسوسة 43 درجة.
  • درجات الحرارة فى شمال الصعيد غدًا والأحد، العظمي 41 والمحسوسة 42 درجة، ويوم الأحد العظمي 42 والمحسوسة 44 درجة.
  • درجات الحرارة فى جنوب الصعيد ترتفع غدًا بمقدار درجتين عن اليوم، وتكون درجات الحرارة غدًا والأحد العظمي 44 درجة والمحسوسة غدًا 46 والأحد45 درجة.
حالة الطقس غدًا الجمعة .. وارتفاع درجات الحرارة لـ45 يوم الوقفة وأجازة العيد

درجات الحرارة اليوم فى

تبدأ درجات الحرارة اليوم الجمعة فى الانخفاض بصفة عامة على جميع الأنحاء وتكون درجات الحرارة في القاهرة المتوقعة اليوم الجمعة 39-25، والمحسوسة 41، وفي الإسكندرية اليوم تتوقع أن تكون 33-24 والمحسوسة 35 درجة.

وتكون درجات الحرارة اليوم في أسوان والوادي الجديد وإدفو 42 درجة للعظمي، أما الصغري فتكون 27 درجة في أسوان والوادي الجديد، و28 درجة فى إدفو، وتصل درجة الحرارة المحسوسة في الوادي الجديد إلي 44 درجة، أما فى إدفو وأسوان فتكون 43 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في الأقصر 41-27 و42 للمحسوسة، وفي أبوسميل 41-28 و42 للمحسوسة، وفى قنا يتوقع أن تكون 40-27 و42 للمحسوسة، أما في أسيوط والمنيا وسوهاج فتكون 40-25 و42 للمحسوسة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى بني سويف 39-25، العريش 34-25، شلاتين 38-27، الطور 37-25، الغردقة 39-28، حلايب 36-27، شرم الشيخ 39-28، الفيوم 39-24 درجة.

وتكون درجات الحرارة في المنصورة 37-25، رفح 32-24، الإسماعيلية 40-25، دمنهور 35-24، شبين الكوم 37-25، سيوة 37-23، بورسعيد 33-26، بلطيم 33-23، الزقازيق 37-25، دمياط 33-25، السويس 39-25، السلوم 32-23، طنطا 37-25 درجة.

حالة الطقس اليوم .. وتحذير من ارتفاع درجات الحرارة لمدة 72 ساعة لتصل لـ45

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