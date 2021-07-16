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تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية إبطو

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تابع المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق سير العمل في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية إبطو التابعة لمجلس قروي العجوزين ضمن مشروع الصرف الصحي افاق 2020 المرحلة الثانية، ومتابعة نسبة التنفيذ والاعمال الجارية بخطوط الطرد ومحطة الرفع.

وقال إن العمل مازال قائما وبدأ التنفيذ منتصف شهر يونيو الماضي، ويستمر العمل به على مدار ١٨ شهر تحت اشراف الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وتنفيذ شركة حراء للمقاولات بمتابعة وبحضور محمد جميل، نائب رئيس المدينة لشئون القرى وحسن السنهورى، رئيس قرية العجوزين.

ابطو
ابطو

المصرى اليوم

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