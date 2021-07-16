«بعد أزمة تامر حسني وحلا شيحة».. نقابة المهن التمثيلية تصدر قرار بشأن المعتزلين تحت غطاء التوبة

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، اليوم الجمعة، قرار بالتصدي لكل محاولات الفكري الرجعي لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة، حيث انتشرت خلال الساعات الماضية أزمة بين الفنانة حلا شيحة وعدد كبير من الوسط الفني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت النقابة في بيان صحفي:«يعلن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية رفضه التام لكل محاولات العوده بنا للوراء بنشر الفكر الظلامي الذي عاني منه المجتمع المصري طوال عقود سواء عبر الصفحات العامه بالوسائط الالكترونيه أو الصفحات الخاصه لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبه وكان المواهب التي منحها الله للمبدعين خطيئه»

وأضاف البيان:«ويعلن مجلس نقابة المهن التمثيلية أنه لن يقف ساكنا أمام محاولات تشوية الفن والابداع الذي يعد أحد المؤشرات الثقافية لتطور الرؤية في المجتمعات المتحضرة»

واستكمل : «كما يؤكد الدعم الكامل للابداع والمبدعين في كافة الفنون عامة والمهن التمثيلية خاصة، فخروج 4 من دائره الفنون عوودتهم المتكرر له أنما تعبر عن تذبذب فكري ورؤيا وربما تحكمها مصالح شخصية وهي حالات نادرة ولا تعبر إلا عن ذاتها»

واختتم :«ويهيب مجلس نقابه المهن التمثيليه بمقاطعه هذه الصفحات التي يريد اصحابها ان يعود يعودوا برؤيتهم الثقافيه للمربع صفر في رجعيه جديده لا تستهدف سوا مصالح خاصه على حساب المصلحه العامه لهذا الوطن الذي لا ولن يبتلع طعم التشدد الذي افضل لعمر والفوضى»

وجاء بيان نقابة المهن التمثيلية بعدما هاجمت الفنانة حلا شيحة انتشار كليب يجمعها بالفنان تامر حسني ويجمع لقطات لها معه من فيلم «مش أنا» لاحتوائه على مشاهد رومانسية بينهما وتم بثه في الأيام المباركة قبل عيد الأضحى بحسب وصفها.

كانت حلا شيحة، قالت عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام: أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه انا ايه.. واتفاجئت أكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده انه هیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه حيحترم رغبتي«

وأضافت حلا شيحة: «إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقایس ربنا احنا لم ولن ننجح انا عارفة ومتاكدة ان زملائي جواهم خير بس للاسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا«.

وتابعت :«أنا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي.. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة اننا بنغفل وبننسی».

وأضافت حلا عبر انستجرام: «انا مش هتكسف من حد انا تبت من المشاهد دي وهي وهي لا تصح وانا غلطت وبصلح واهم حاجة ان ربنا يرضى عني لان في الاخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص احنا اغلبنا ناسينها إلا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن».

وواصلت حلا شيحة كلماتها «احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة افكرك بالفيديو ده یا تامر اللي قولت فيه انا مش بتمني أموت وأنا مطرب انا دايما خايف کده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا من شوفه تاني يمكن يفكرك أن جواك اكيد في صراع وانا وكلنا كلنا بنغلط بس المهم في الاخر نتدارك الغلط ونصلح«.

واختتمت :«إلا من تاب وامن عمل عملا صلحا أوللېك يبدل الله سيئاتهم حسن وكان الله غفورا رحيما.. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد».