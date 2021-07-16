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لاعب الأهلي السابق ينصح موسيماني باللعب بهذه الطريقة

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لاعب الأهلي السابق ينصح موسيماني باللعب بهذه الطريقة لاعب الأهلي السابق ينصح موسيماني باللعب بهذه الطريقة

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قال أحمد كشري المدير الفني للنادي الإنتاج الحربي، إن طريقة اللعب الأنسب للنادي الأهلي أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها غد السبت على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، هي 4-2-3-1 وليس 4-3-3 .

وأضاف كشري في تصريحات تليفزيونية :

أتمنى ألا يعتمد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على ثلاثي إرتكاز في وسط الملعب أمام كايزر تشيفز، وأن يفرض شخصيته الهجومية منذ الدقائق الأولى لتسجيل هدف مبكر، فلا داعي للحرص الزائد، ولذلك أُفضل الإعتماد على الثنائي أليو ديانج وعمرو السولية في وسط ملعب المارد الأحمر .

واختتم كشري: أكرم توفيق مكسب كبير للنادي الأهلي في مركز الظهير الأيمن، وأثبت جدارته في مباراتي نصف النهائي أمام الترجي التونسي، ولذلك أتمنى استمراره أساسياً أمام كايزر تشيفز .

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