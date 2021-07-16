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يستأنف تدريباته اليوم خارج النادي استعدادا لمواجهة غزل المحلة

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الزمالك يستأنف تدريباته اليوم خارج النادي استعدادا لمواجهة غزل المحلة يستأنف تدريباته اليوم خارج النادي استعدادا لمواجهة غزل المحلة

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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريباته في الخامسة مساء اليوم الجمعة، على نادي الترسانة، استعدادا لمباراة غزل المحلة.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يتجمع اللاعبون في مقر نادي الزمالك في الثالثة والنصف عصر الغد على أن يتحرك الفريق بالحافلة متجها لنادي الترسانة لخوض المران.
وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون قد منح اللاعبين راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه أيام الجمعة والسبت والأحد والإثنين على ستاد الترسانة قبل أن يحصل الفريق على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بداية من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

المصرى اليوم

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