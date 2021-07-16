رضا عبدالعال ينتقد شوقي غريب: اختياراته غير منطقية

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وجه رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، العديد من الانتقادات إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب بسبب اختيارات المدرب للقائمة المشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

وقال عبدالعال في تصريحات لبرنامج البريمو، إن اختيارات شوقي غريب غير منطقية بالمرة، وتدل على التفكير في خوض المباريات بطريقة دفاعية، فلا داعي لإنضمام ثنائي فوق السن في مركز قلب الدفاع، بالإضافة إلى الحارس محمد الشناوي، فكنت أفضل انضمام عناصر هجومية لتعويض غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومصطفى محمد مهاجم فريق جالاطا سراي التركي، مثل محمد شريف.

واختتم عبدالعال: هناك العديد من العناصر المميزة كانت تستحق التواجد بقائمة المنتخب الأوليمبي، مثل محمد صادق لاعب الإسماعيلي، وفوزي الحناوي لاعب الاتحاد السكندري وغيرهم.