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بيراميدز يجهز مفاجاة للمقاولون في غياب رمضان صبحي

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بيراميدز يجهز مفاجاة للمقاولون في غياب رمضان صبحي بيراميدز يجهز مفاجاة للمقاولون في غياب رمضان صبحي

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أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة المقاولون العرب في الدوري الممتاز على ملعب الجبل الأخضر.

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره المقاولون العرب في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد الجبل الأخضر، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة ٢٤ من الدوري الممتاز ويسعي تاكيس لتجهيز مفاجاة للمقاولون العرب في مواجهة اليوم.

وضم المدرب اليوناني ٢٠ لاعبا على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله بكري - علي جبر

خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمد فاروق

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

المصرى اليوم

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