رضا عبدالعال: موسيماني بيضحك علي الخطيب وبيمص دم الأهلي

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أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، أن الثنائي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، وباتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، '' ليسوا مدربين '' وليس لديهم أي قدرات فنية، وبيضحكوا علينا.

وأضاف عبدالعال في تصريحات لبرنامج البريمـو، أن موسيماني وكارتيرون بيضحكوا على مجالس الإدارات في الأهلي والزمالك، وبيمصوا دمهم، سواء الخطيب أو لبيب

كما أن موسيماني لم يظهر بصماته مع النادي الأهلي حتى الآن، والفريق يحقق الإنتصارات والبطولات بأي مدير فني، فهي منظومة تدار باحترافية مهما اختلفت الأشخاص .

واختتم عبدالعال: كارتيرون مدرب متواضع فنياً ولم يحقق أي شيء خلال ولايته الأولى مع الزمالك، بل خسر الدوري العام بفارق عدد كبير من النقاط لصالح النادي الأهلي، كما أن عودته مرة أخرى غير مفهومة، وهو سبب فقدان القلعة البيضاء لدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بسبب الهروب المفاجئ.