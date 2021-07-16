أخبار عاجلة

الجيزة: صيانة شبكات مياه الشرب والصرف في حي جنوب والعياط والحوامدية -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في العجوزة وأرض اللواء (صور) -
عضو الزمالك السابق: الأهلي فاوض «أوجستي» قبل بطولة أفريقيا.. ورحل بطريقة غير احترافية -
وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 230699 وخروجهم من المستشفيات -
الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة -
احذر 8 أجهزة كهربائية تزيد فاتورة الكهرباء -
البرهان: السودان يتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية مع أمريكا -
بعد مشاركة حمو بيكا في مسرحية أشرف عبدالباقي.. عمر خورشيد: «مهزلة» -
الجيزة: إنارة شوارع كفر الجبل استجابة لشكاوى المواطنين (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رضا عبدالعال يصالح جمهور الأهلي : أفشة أفضل من عبدالله السعيد

Print
رضا عبدالعال يصالح جمهور الأهلي : أفشة أفضل من عبدالله السعيد رضا عبدالعال يصالح جمهور الأهلي : أفشة أفضل من عبدالله السعيد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أبدى رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، عدم اقتناعه بآداء عبدالله السعيد لاعب وسط نادي بيراميدز.

وقال عبدالعال في تصريحات لبرنامج «البريمو»: الأهلي لم يتأثر برحيل عبدالله السعيد عن صفوفه والانتقال إلى صفوف بيراميدز، مشيرا إلى أنه لاعب غير فعال مثل العديد من النجوم الذين شغلوا هذا المركز، وعلى رأسهم الثعلب الصغير حازم إمام نجم نادي السابق.

واختتم عبدالعال: محمد مجدي أفشة لاعب وسط النادي الأهلي أفضل فنياً من عبدالله السعيد، والأكثر تأثيراً مع القلعة الحمراء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عضو الزمالك السابق: الأهلي فاوض «أوجستي» قبل بطولة أفريقيا.. ورحل بطريقة غير احترافية

عضو الزمالك السابق: الأهلي فاوض «أوجستي» قبل بطولة أفريقيا.. ورحل بطريقة غير احترافية

الأهلي يصدر قرار ناريا ضد نادي الزمالك بعد أزمة القطبين في الفضائيات.. فيديو

الأهلي يصدر قرار ناريا ضد نادي الزمالك بعد أزمة القطبين في الفضائيات.. فيديو

الشاطر يُعلق على بيان الزمالك ..فيديو

الشاطر يُعلق على بيان الزمالك ..فيديو

من الدار البيضاء إلى دار القضاء| كيف تطور صراع الأهلي والزمالك؟

من الدار البيضاء إلى دار القضاء| كيف تطور صراع الأهلي والزمالك؟