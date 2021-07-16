رضا عبدالعال يصالح جمهور الأهلي : أفشة أفضل من عبدالله السعيد

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أبدى رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، عدم اقتناعه بآداء عبدالله السعيد لاعب وسط نادي بيراميدز.

وقال عبدالعال في تصريحات لبرنامج «البريمو»: الأهلي لم يتأثر برحيل عبدالله السعيد عن صفوفه والانتقال إلى صفوف بيراميدز، مشيرا إلى أنه لاعب غير فعال مثل العديد من النجوم الذين شغلوا هذا المركز، وعلى رأسهم الثعلب الصغير حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق.

واختتم عبدالعال: محمد مجدي أفشة لاعب وسط النادي الأهلي أفضل فنياً من عبدالله السعيد، والأكثر تأثيراً مع القلعة الحمراء.