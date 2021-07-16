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أكد التونسي فوزي البنزرتي المدير الفني لنادي الوداد البيضاوي المغربي والمتوج بلقب الدوري، أن النادي الأهلي هو الأقرب للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها السبت المقبل، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأضاف البنزرتي في تصريحات تليفزيونية، أن فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي ليس صيدًا سهلا، وفريق منظم دفاعياً وهجومياً، لكن الأهلي الأقرب للتتويج بلقب دوري الأبطال، نظراً لفارق الخبرات بين الفريقين، لذلك أرى أن المارد الأحمر هو المرشح الاقوى لحسم اللقب الإفريقي العاشر .

واختتم البنزرتي: فرجاني ساسي لاعب متميز، والزمالك سيتأثر كثيرا برحيله، كما لن يستطيع تعويضه خلال موسم الانتقالات المقبل.