أخبار عاجلة

الجيزة: صيانة شبكات مياه الشرب والصرف في حي جنوب والعياط والحوامدية -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في العجوزة وأرض اللواء (صور) -
عضو الزمالك السابق: الأهلي فاوض «أوجستي» قبل بطولة أفريقيا.. ورحل بطريقة غير احترافية -
وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 230699 وخروجهم من المستشفيات -
الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة -
احذر 8 أجهزة كهربائية تزيد فاتورة الكهرباء -
البرهان: السودان يتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية مع أمريكا -
بعد مشاركة حمو بيكا في مسرحية أشرف عبدالباقي.. عمر خورشيد: «مهزلة» -
الجيزة: إنارة شوارع كفر الجبل استجابة لشكاوى المواطنين (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مدرب الوداد المغربي: لن يعوض ساسي والأهلي سيفوز بالعاشرة

Print
مدرب الوداد المغربي: الزمالك لن يعوض ساسي والأهلي سيفوز بالعاشرة مدرب الوداد المغربي: لن يعوض ساسي والأهلي سيفوز بالعاشرة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد التونسي فوزي البنزرتي المدير الفني لنادي الوداد البيضاوي المغربي والمتوج بلقب الدوري، أن النادي الأهلي هو الأقرب للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها السبت المقبل، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأضاف البنزرتي في تصريحات تليفزيونية، أن فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي ليس صيدًا سهلا، وفريق منظم دفاعياً وهجومياً، لكن الأهلي الأقرب للتتويج بلقب دوري الأبطال، نظراً لفارق الخبرات بين الفريقين، لذلك أرى أن المارد الأحمر هو المرشح الاقوى لحسم اللقب الإفريقي العاشر .

واختتم البنزرتي: فرجاني ساسي لاعب متميز، والزمالك سيتأثر كثيرا برحيله، كما لن يستطيع تعويضه خلال موسم الانتقالات المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عضو الزمالك السابق: الأهلي فاوض «أوجستي» قبل بطولة أفريقيا.. ورحل بطريقة غير احترافية

عضو الزمالك السابق: الأهلي فاوض «أوجستي» قبل بطولة أفريقيا.. ورحل بطريقة غير احترافية

الأهلي يصدر قرار ناريا ضد نادي الزمالك بعد أزمة القطبين في الفضائيات.. فيديو

الأهلي يصدر قرار ناريا ضد نادي الزمالك بعد أزمة القطبين في الفضائيات.. فيديو

الشاطر يُعلق على بيان الزمالك ..فيديو

الشاطر يُعلق على بيان الزمالك ..فيديو

من الدار البيضاء إلى دار القضاء| كيف تطور صراع الأهلي والزمالك؟

من الدار البيضاء إلى دار القضاء| كيف تطور صراع الأهلي والزمالك؟