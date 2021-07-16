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أول صور لوصول بعثة الأوليمبية إلي طوكيو

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وصلت منذ قليل بعثة الأولمبي إلي طوكيو استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية.
وكان المنتخب الاولمبي قد أدي مرانه الصباحي في مقر إقامة الفريق بالتجمع، وداخل الجيم قبل السفر أمس، وقبل توجه الجهاز البعثة الي مطار القاهرة للسفر.

يذكر أن مقدمة البعثة الإدارية قد أنهت إجراءات تسجيل بعثة المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 بعد الاجتماع الذي عقد من أجل إنهاء كافة الإجراءات عقب الوصل إلى القرية الأولمبية.

عقد الاجتماع برئاسة المهندس الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس اتحاد الشراع ونائب رئيس البعثة والذي غادر مع وفد يضم الدكتور أسامة صادق مدير العلاقات العامة وأحمد عبدالعليم الشئون الإدارية والفنية لمكتب رئيس اللجنة الأولمبية، وذلك عقب وصول الوفد الأول لمقدمة البعثة والذي ضم خالد حسن المدير المالي ولميس غازي مدير الشئون الفنية والدكتورة أماني عبدالفتاح عضو اللجنة الطبية.
وتم خلال الاجتماع مع اللجنة المنظمة إنهاء كافة إجراءات تسجيل بعثة مصر والإقامة باللجنة الأولمبية وترتيب كافة الإجراءات من أجل تسهيل وصول البعثات للقرية الأولمبية في مدينة طوكيو باليابان.

وصول بعثة المنتخب إلى طوكيو
وصول بعثة المنتخب إلى طوكيو

المصرى اليوم

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