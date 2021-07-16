خلال حملات ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ.. تحصين ١٨٣٧٠ طائر

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شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكداً أنه تم تحصين 18370 طائر ضد الأمراض الوبائية، و3123 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، فضلاً عن تطهير 8 أسواق، و16 رياشة، ومعاينة مزرعتين، وسحب 12 عينة ما قبل البيع، واستخراج 3 تصاريح نقل طيور، بإجمالي 6000 طائر، بالإضافة إلى عمليات التقصي النشط بـ 10منازل وجمع 20 عينة، موجهاً الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكداً على إستمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

أضاف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفرالشيخ، أن مازالت حملات الإرشاد البيطري للمواطنين للتعريف بفائدة التحصين ضد مرض الحمي القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، وضروره التحصين والترقيم والتسجيل مستمرة، وتم تحصين 157461 رأس ماشيه بمراكز وقرى المحافظة، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية.

وقال عبداللاه، إن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن الغير صالحة.