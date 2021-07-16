حملات تمشيط للأسواق والمحال من السلع الفاسدة في الجيزة

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شنت محافظة الجيزة، من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات تمشيط للأسواق والمحال من السلع الفاسدة غير الصالحة للاستخدام الأدمي، وذلك في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات الضبط للمخالفين لضمان سلامة المواد الغذائية التي يتناولها المواطنين، بالاضافة إلى متابعة أداء المخابز البلدية، ومدي التزامها بالإجراءات المنظمة للعمل.

فيما تم شن حملات بمناطق أكتوبر والبدرشين ومدينة الجيزة، وأسفرت عن تحرير عدد ١٤ محضر لمخالفات، كما تم المرور على المخابز البلدية والمنافذ التابعة لها وتم تحرير محضر إثبات حاله لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المحددة، كما تم ضبط ٣ مخالفات عدم إعطاء بون للمواطن لمخابز بلدية وواحد عدم نظافة أدوات المعجن وواحد عدم وجود قائمة بيانات بالمخبز.

كما تمكنت إدارة الرقابة المركزية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة من ضبط عدد ٣٤جوال دقيق بلدي مدعم زنة الجوال ٥٠ كجم مهربه بعد مطاردة السيارة المحملة بالدقيق وذلك بدائرة البدرشين.

في سياق آخر، قامت أجهــزة الهيئــة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بحملات للنظافة والتجميل بالجيزة، بشـأن رفـع كفـاءة النظـافـة والحدائق بنطاق حـي بولاق الدكرور، الطالبية، الدقي.

حيث تم تجريد وغسيل طريق كفر طهرمس، وشارع الملكة بنطاق حي بولاق الدكرور، وتنظيف وحدائق شارع ترسا وشارع المحولات بنطاق حي الطالبية .

وميدان المساحة وشارع المساحة وميدان سليمان جوهر بحي الدقي.