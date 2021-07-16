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وزيرة الهجرة تكشف سبب تسمية استمارة «نورت بلدك»

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وزيرة الهجرة تكشف سبب تسمية استمارة «نورت بلدك» وزيرة الهجرة تكشف سبب تسمية استمارة «نورت بلدك»

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قالت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن تسمية مبادرة «نورت بلدك» ترجع إلى الوقت التي نجحت فيه الدولة في إعادة أكثر من 80 ألف مواطن مصري بأزمة العالقين في جائحة كورونا، مضيفة أن لم تترك أولادها، بمعنى أنها لم تغلق الأبواب في وجههم، مثلما فعلت بعض الدول بحجة وجود تحديات.

وأضافت خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على صدى البلد، أن مصر فتحت أبوابها لكل المصريين الراغبين في العودة، ليس فقط العالقين، لكن الأمر ضم مخالفي الإقامة في دولة الكويت والحالات الإنسانية.

وتابعت أن الدولة حينما نجحت في ذلك اتجهت إلى مساعدة المصريين العالقين في إعادة اندماجهم مرة أخرى في الدولة المصرية، ومن هنا جاءت استمارة «نورت بلدك»، مضيفة أن المصري في الخارج يفكر دائما لماذا يطلب منه الإفصاح عن بياناته، لكن لكي نستطيع مساعدة المواطن في إيجاد فرصة عمل أو غيرها من الخدمات، ينبغي معرفة بياناته مثل صنعته وعدد أسرته، ومحافظته.

وأردفت أنه كان ينبغي طمأنة المواطن بأن الدولة تريد مساعدته من خلال الاطلاع على البيانات، لا من أجل الحصول على بياناته لأي أغراض أخرى، لذا جاء اسم المبادرة «نورت بلدك».

المصرى اليوم

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