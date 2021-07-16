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متوقع أن يبدأ تدريباته في سبتمبر المقبل بالتعاون مع فريق اليمامة النسائي

وقّعت‫، أمس الخميس، اتفاقية رعاية ‫فريق الصديقات لكرة القدم كأول فريق نسائي من ذوي الإعاقة في المملكة مع ‫جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة ‪في ‫فندق الفورسيزونز بمدينة ‫الرياض.

وتفصيلاً، يتكوَّن الفريق النسائي من 12 لاعبة، يمثِّلن ثلاثة مجالات مختلفة من الإعاقة، ومن المتوقَّع أن يبدأ تدريباته في سبتمبر المقبل، بالتعاون مع فريق اليمامة النسائي.

وتم توقيع الاتفاقية من جانب ‫جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة الأميرة ‫غدير بنت عبدالله بن سعود رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومن جانب بايونيرز كونسلتنج ‫فيصل العمرو شريك ومدير عام الشركة.

وبهذه المناسبة، قال ‫فيصل العمرو في كلمته بأن ‫بايونيرز كونسلتنج ‏وخلال ٧ سنوات استطاعت كسب ثقة عملائها في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، كما تفتخر من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية برعاية أول فريق كرة قدم نسائي لذوي الإعاقة على مستوى المملكة.

ومن جانبها، قالت الأميرة ‫غدير بنت عبدالله بن سعود إن ذوي الإعاقة يشكلون فئة مهمة ومحببة إلى نفوسنا في مجتمعنا السعودي، وأن المملكة بقيادة ‫خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ‫ولي عهده الأمير محمد بن سلمان الأمين - حفظهما الله - تكفل قضايا ذوي الإعاقة وتضمن حقوقهم في كل المناحي.

وأبدت الأميرة ‫دانية بنت عبدالله بن سعود المدير التنفيذي للجمعية شكرها على الحفل والتنظيم الرائع لإعلان توقيع اتفاقية الرعاية بين ‫جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة وشركة ‫بايونيرز كونسلتنج.

وذكرت أن رؤية ٢٠٣٠ وضعت إستراتيجية تحمل بين طياتها تطبيقاً حقيقياً يعطي الأشخاص ذوي الإعاقة فرصة كاملة للمشاركة في الحياة الاجتماعية الطبيعية، وتمكينهم لتحقيق التنمية الشاملة والمنصفة بوصف ذلك التمكين جزءاً لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة.

وقالت مستشارة ومسؤولة الشراكات في ‫بايونيرز كونسلتنج إيثار البلطان إن هذه الاتفاقية كانت نتيجة لمبادرة الشركة وحرصاً منها على ‫المسؤولية الاجتماعية بشكل مؤسسي تماشياً مع ‫رؤية ٢٠٣٠ التي تعزز أهمية ‫جودة الحياة وجاء تعزيز الأنشطة الرياضية في المجتمع كأول هدف إستراتيجي في البرنامج.

وقالت الأميرة ‫سارة بنت نواف، مساعد رئيس ‫فريق الصديقات النسائي لكرة القدم إن هدف تأسيس الفريق هو دعم المواهب الرياضية لذوات الإعاقة، وأن ممارسة الرياضة من أهم الأدوار في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف حالاتهم، ولها آثار إيجابية في الصحة النفسية لذوي الإعاقة.

وبلغة تحدي وبراءة، وعدت الطفلتان " نوف بنت صالح " و" سارة العرفج " نجمتا ( فريق الصديقات ) النسائي لكرة القدم، عبر سبق بتحقيق البطولات، وحثتا صديقاتهن بدعمهما وتشجيعهما والانضمام إليهما في الفريق وأعربا عن سعادتهما بحضور حفل توقيع الاتفاقية.

ودعت الأميرة ‫دانية بنت عبدالله بن سعود المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء ذوي الإعاقة " الفتيات والأسر وأولياء الأمور للمبادرة بالتسجيل في الفريق والانضمام مع إطلاق لعدة فرق رياضية في كرة السلة والطائرة ونطمح أن نكون مع فريقنا في برلين في عام 2023.

وكشفت في تصريحها لسبق خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش توقيع الاتفاقية، أنهم بصدد اختيار اسم مناسب لهذا الفريق الأول من نوعه مع انطلاقته في الأول من سبتمبر المقبل.

وعبرت الأميرة ‫سارة بنت نواف، مساعد رئيس ‫فريق الصديقات النسائي لكرة القدم لسبق عن سعادتها الكبيرة بتوقيع الاتفاقية وبإذن الله نطمح إلى تحقيق إنجازات ونجاحات عديدة في المستقبل بإذن الله من خلال تحقيق أهداف وبطولات محلية ثم نطمح بعدها للعالمية بإذن الله.