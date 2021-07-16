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"أمن الحج": ضبط 9 مخالفين لتعليمات الحج وتغريم كل منهم 10 آلاف ريال

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"أمن الحج": ضبط 9 مخالفين لتعليمات الحج وتغريم كل منهم 10 آلاف ريال "أمن الحج": ضبط 9 مخالفين لتعليمات الحج وتغريم كل منهم 10 آلاف ريال
"الشويرخ": تطبيق الأنظمة بحق محاولي الوصول "للمسجد" و"المركزية" و"المشاعر" دون تصريح حتى 13 ذي الحجة

صرّح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط تسعة مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال.

وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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