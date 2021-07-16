"البرلمان العربي" يطالب بضرورة توفير بيئة قانونية لمواجهة العنف ضد المرأة

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طالب البرلمان العربي بضرورة توفير بيئة قانونية وحشد الجهود البرلمانية والقانونية عربيًا للتصدي لكل أشكال العنف ضد المرأة.

جاء ذلك في بيان أصدره البرلمان العربي اليوم عقب لقاء رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي الدكتورة مستورة الشمري، وعضوة البرلمان النائبة أميرة شرف الدين مع فريق عمل تمكين المرأة والنوع الاجتماعي بالاتحاد البرلماني الدولي، وذلك في إطار زيارة وفد البرلمان العربي إلى جنيف.

وأشار البيان إلى أن اللقاء بحث تأسيس آلية مؤسسية للتواصل بين البرلمانيات بالبرلمان العربي ومنتدى البرلمانيات العرب ومنتدى البرلمانيات التابع للاتحاد البرلماني الدولي؛ للتشارك في الموضوعات ذات الأولوية للجانبين، وفي مقدمتها تمكين المرأة وحمايتها من العنف بكل أشكاله، والتعاون لبناء قصص ونماذج نجاح للمرأة العربية خصوصًا في المجال البرلماني.البرلمان العربي