أخبار عاجلة

وعد .. «شعر» لـــ أمانى محفوظ -
بئر معطلة.. «قصة قصيرة» لــ أنور أحمد «السعودية» -
مصر المقاصة يرد على تصريحات «فوافي»: «حديثك عن النادي مُبالغ فيه» -
«شفرات القيامة» رواية تعيد فرز القناعات -
من بينها السعودية .. 16 دولة يتحكمون في ذهب العالم -
وزير الخارجية: لن نطبع مع إسرائيل.. وسنرحب بإيران في هذه الحالة -
"أمانة مكة" تتفاعل مع شكوى مواطن وثَّق رصيف موقف حافلات يتوسط شارعًا -
هل تريد الحصول على 100/ 100 قدرات؟ هذه وصفة "جودي".. وهذا سر عزوفها عن "تويتر" -
«صراع الأصوليات» و«نون النسوة» فى العدد الأحدث لـ«ميريت» -
تسجيل صوتي نادر يعرض لأول مرة للراحلة سعاد حسني يكشف أسرار جديدة عن حياتها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

فوزي البنزرتي يمنح الأهلي روشتة الفوز على كايزر تشيفز ()

Print
فوزي البنزرتي يمنح الأهلي روشتة الفوز على كايزر تشيفز (فيديو) فوزي البنزرتي يمنح الأهلي روشتة الفوز على كايزر تشيفز ()

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال فوزي البنزرتي، المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، إنه سعيد بتتويج فريقه بلقب الدوري المغربي، بعد منافسة شرسة مع الرجاء.

وأضاف فوزي البنزرتي، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، :«مباراة الأهلي وكايزر تشيفز ستكون في غاية الصعوبة، خاصة وأن الفريق الجنوب إفريقيه مستواه يتطور باستمرار».

وتابع:«كايزر تشيفز يمتاز بطريقة لعب دفاعية تحت قيادة مدربه الاسكتلندي، إنه يترك دائما الاستحواذ لمنافسيه، ويعتمد على الدفاع الجيد والهجمات المرتدة، إنه يقوم بهذا بشكل جيد، ومستواه في دور المجموعات اختلف كثيرا عن الأدوار الإقصائية».

وأكمل:«كايزر تشيفز يمتلك لاعبين مميزين، ويعتمد على طريقة لعب 4-5-1، وأنصح الأهلي بالاهتمام بالكرات العرضية».

وواصل:«الأهلي قادر على حسم المباراة قي الوقت الأصلي، نظرا لفارق الإمكانات والخبرات، ولكنه أيضا مطالب بالحذر واحترام الخصم».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تسجيل صوتي نادر يعرض لأول مرة للراحلة سعاد حسني يكشف أسرار جديدة عن حياتها (فيديو)

تسجيل صوتي نادر يعرض لأول مرة للراحلة سعاد حسني يكشف أسرار جديدة عن حياتها (فيديو)

وثق لحظة انتحاره.. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة لشاب التيك توك في القاهرة

وثق لحظة انتحاره.. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة لشاب التيك توك في القاهرة

بسبب منح إسرائيل صفة مراقب.. أحمد موسى يهاجم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي (فيديو)

بسبب منح إسرائيل صفة مراقب.. أحمد موسى يهاجم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي (فيديو)

أحمد موسى: الزيادة السكانية سبب عدم شعور المواطنين بالتنمية (فيديو)

أحمد موسى: الزيادة السكانية سبب عدم شعور المواطنين بالتنمية (فيديو)