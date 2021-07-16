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قال فوزي البنزرتي، المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، إنه سعيد بتتويج فريقه بلقب الدوري المغربي، بعد منافسة شرسة مع الرجاء.

وأضاف فوزي البنزرتي، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، :«مباراة الأهلي وكايزر تشيفز ستكون في غاية الصعوبة، خاصة وأن الفريق الجنوب إفريقيه مستواه يتطور باستمرار».

وتابع:«كايزر تشيفز يمتاز بطريقة لعب دفاعية تحت قيادة مدربه الاسكتلندي، إنه يترك دائما الاستحواذ لمنافسيه، ويعتمد على الدفاع الجيد والهجمات المرتدة، إنه يقوم بهذا بشكل جيد، ومستواه في دور المجموعات اختلف كثيرا عن الأدوار الإقصائية».

وأكمل:«كايزر تشيفز يمتلك لاعبين مميزين، ويعتمد على طريقة لعب 4-5-1، وأنصح الأهلي بالاهتمام بالكرات العرضية».

وواصل:«الأهلي قادر على حسم المباراة قي الوقت الأصلي، نظرا لفارق الإمكانات والخبرات، ولكنه أيضا مطالب بالحذر واحترام الخصم».